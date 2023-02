O criminoso possui um longo histórico de violência doméstica, e chegou a causar um aborto na companheira em 2020, após diversas agressões - Divulgação / Pcerj

O criminoso possui um longo histórico de violência doméstica, e chegou a causar um aborto na companheira em 2020, após diversas agressõesDivulgação / Pcerj

Publicado 22/02/2023 16:52 | Atualizado 22/02/2023 16:56

Belford Roxo - Policiais civis da Delegacia de Atendimento a Mulher (DEAM) de Belford Roxo prenderam, nesta quarta-feira (22/02), um homem pelo crime de tentativa de feminicídio contra a sua companheira. Ele foi capturado escondido no bairro Nova Aurora, em Belford Roxo, após levantamento do Setor de Inteligência da Deam.

De acordo com as investigações, o acusado teria tentado matar a mulher após uma discussão no último dia 16 de fevereiro. O autor a agrediu com socos e mordidas, e desferiu golpes de tijolo na cabeça da vítima, fugindo do local após o ocorrido.

O criminoso possui um longo histórico de violência doméstica, e chegou a causar um aborto na companheira em 2020, após diversas agressões.

Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão temporária. Após o registro da ocorrência policial, o preso foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.