Sanne Belucci pisou na Sapucaí com um luxuoso look vermelho com faisões gigantescos Valentino pela Inocentes de Belford Roxo, no sábado de Carnaval (18/02)Divulgação / Glaucio Burle

Publicado 22/02/2023 15:30

Rio - Que ela é apaixonada por carnaval, isso todo mundo já sabe. Seja na passarela do samba ou nos camarotes da Marquês de Sapucaí, a musa Sanne Belucci curtiu todos os dias de carnaval intensamente, desde a preparação para pisar no solo sagrado vestindo um luxuoso look vermelho com faisões gigantescos, com quase dois metros na cor vermelho Valentino, no desfile da Inocentes de Belford Roxo, da Série Ouro, da Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Lierj), no sábado de Carnaval (18/02).

"O clima da Suíça é muito frio, então quando eu chego no Rio de Janeiro, quero aproveitar o calor humano e o sol, para deixar a vitamina D em dia. Brincadeiras à parte, quero rever todo mundo e estar em todos os lugares ao mesmo tempo", brinca Sanne.

Com mais de 30 anos de carnaval no currículo, pisar na Marquês de Sapucaí é sempre um misto de emoções que a fazem relembrar a trajetória na festa momesca e agradecer por cada manifestação de carinho, em especial a Inocentes de Belford Roxo que me acolheu muito bem.



Sanne Belucci fez um agradeceu especial a Inocentes de Belford Roxo pelo desfile especial no sábado de Carnaval Glaucio Burle

Faltando apenas três dias para encerrar a temporada do carnaval 2023, já que sábado ainda tem os desfiles das campeãs, nesta terça-feira (21/02), Sanne curtiu a feijoada carioca mais badalada do momento, no camarote King, regado a muito samba e gente bonita. "Sou muito privilegiada por ter construído uma história no samba. Agradeço aos amigos que sempre estão comigo. A vida é isso, amigo de verdade a gente não larga a mão", finaliza a musa.

Quase em tempo de se despedir, a musa avisa que logo estará de volta para o carnaval 2024. Mesmo estando na Europa, Sanne acompanha todas as informações através dos sites especializados e frisa a importância de ter esse canal de comunicação: “Acompanho tudo através dos sites, além das informações que chegam através da linha direta pelo WhatsApp”.