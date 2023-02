O homem que foi assassinado não teve tempo de reação com a ação violenta dos atiradores - Reprodução

O homem que foi assassinado não teve tempo de reação com a ação violenta dos atiradoresReprodução

Publicado 23/02/2023 23:55 | Atualizado 24/02/2023 11:12

Belford Roxo – Jorge Rodrigo de Oliveira Fernandes, de 40 anos, irmão do vereador Paulinho Juventude (PDT), de São João de Meriti, foi executado com vários tiros na noite desta quinta-feira (23/02), no bairro São Bernardo, em Belford Roxo. Câmeras de segurança registraram o assassinato que aconteceu na Rua Ibitinga, próximo da Praça do Caramuru.

Nas imagens, é possível vê Jorge Rodrigo de Oliveira chegar próximo ao seu carro, destravar a porta do automóvel, porém nesse momento, para um carro ao lado, que já estava na via, alguns atiradores saem do veículo e o executam com mais de 20 disparos, fugindo na sequência. Confira o vídeo.

Homem é executado com vários tiros em Belford Roxo.

Crédito: Reprodução / Câmeras de Segurança#ODia

Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados para o local.

Jorge Rodrigo de Oliveira Fernandes, ao lado do irmão, o vereador Paulinho Juventude (terno) Reprodução Jorge Rodrigo de Oliveira morreu no local. Ele deixa esposa e uma filha. A influenciadora digital Tati Rezende, esposa da vítima, lamentou emocionada o fato nas redes sociais. "Eu queria que fosse mentira. Só consigo pedir a Deus forças para continuar a vida tendo você comigo agora somente no coração. Te amarei eternamente".

O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).