Publicado 24/02/2023 17:57 | Atualizado 24/02/2023 17:57

Baixada - Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento integral de crianças e jovens, a Escola de Futebol da Bayer está de volta na Baixada Fluminense. Patrocinada pela multinacional, com sede em Belford Roxo, a iniciativa é desenvolvida pelo Craque do Amanhã, projeto socioeducacional e esportivo que utiliza o futebol como fio condutor para o desenvolvimento físico, psicológico e social. São 200 vagas disponíveis para meninos e meninas de 7 a 17 anos, moradores da região e matriculados em instituições de ensino, com prioridade para a rede pública.



Desde a sua criação, em 1993, o projeto já beneficiou mais de 4.000 crianças e adolescentes, sendo uma referência em transformação social na Baixada Fluminense e um dos mais longevos projetos da unidade da Bayer, em Belford Roxo."Estamos muito animados com o retorno da Escola de Futebol, que há 30 anos vem contribuindo para o desenvolvimento de crianças e jovens por meio do esporte, da educação e de oportunidades. O projeto é uma verdadeira escola de vida que trabalha em sinergia com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, promovendo inclusão social, educação, lazer e igualdade de gênero”, afirma Ana Isabel dos Santos, Gerente de Relações Industriais e com Comunidades.A Escola de Futebol oferece ainda material esportivo gratuito, lanches diários, cesta básica mensal, acompanhamento psicossocial e diversas atividades pedagógicas, como letramento social, caligrafia, jogos lúdicos, leitura e outras opções que visam a formação integral dos participantes. Para participar, é necessário comprovar frequência na escola e apresentar seu boletim periodicamente.O projeto conta com diversos exemplos de ex-alunos que hoje trilham a carreira que desejavam, seja na área esportiva ou não. Lukian Araújo, de 31 anos, por exemplo, nasceu na Taquara, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e passou por clubes na Coréia do Sul, Tailândia e Japão, recebendo prêmios de artilharia e contribuindo para o sucesso de seus times. Existem também ex-alunos que assumiram como gerente de banco, seguiram carreira militar, tecnológica e tantas outras. “Isso mostra que o projeto não se trata apenas de oferecer acesso ao esporte e à educação, mas sim de formar cidadãs e cidadãos conscientes e comprometidos", completa Ana Isabel.Coordenador do Craque do Amanhã, Felipe Espose explica que o projeto tem o objetivo de impactar na melhoria da qualidade e perspectiva de vida dos participantes e seus respectivos familiares. "Para nós, é um prazer enorme somar forças com a Bayer e potencializar o trabalho que já é desenvolvido pela empresa há 30 anos. Como educadores, vamos incentivá-los a sonhar, reconhecendo também que essa trajetória inclui barreiras e desafios, mas que vale a pena correr atrás dos objetivos. A certeza que temos é que eles poderão concluir o projeto como cidadãos conscientes dos seus deveres e direitos", conclui Felipe.Os interessados devem preencher, até o dia 15 de março, uma ficha de inscrição disponível na portaria do Clube Bayer, localizado na Estrada Boa Esperança, 650, Bom Pastor – Embaixo do viaduto Carlos Pantera. Mesmo após atingir o limite de 200 alunos selecionados, haverá uma lista de espera para casos de evasão e desistência, permitindo que mais crianças e jovens tenham a oportunidade de participar do projeto.Serão cinco turmas no total, divididas por faixa etária, com atividades de segunda à sexta. As aulas estão previstas para início de abril.Inscrição gratuitaLocal: Clube BayerEndereço: Estrada Boa Esperança, 650, Bom Pastor – Embaixo do viaduto Carlos PanteraHorário: De segunda à sexta, das 07h45 às 20h, e sábado e domingo, das 9h às 18hDocumentos necessários: Cópia da cédula de identidade, cópia do CPF, cópia do comprovante de residência e comprovante de matrícula escolar.