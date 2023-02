Comandante Reis, prefeito Waguinho e secretário Arigone selaram a parceria com o 39º BPM - Divulgação / PMBR

Publicado 27/02/2023 17:53

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), se reuniu nesta segunda-feira (27/02), em seu gabinete, com o novo comandante do 39º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Reis. Durante o encontro, ficou decidido que a Prefeitura e o batalhão irão atuar de forma integrada em algumas operações.

Comandante Reis e prefeito Waguinho destacaram a importância do trabalho em conjunto Divulgação / PMBR

Waguinho destacou que a Prefeitura tem uma boa relação com a Polícia Militar e que diversas operações conjuntas foram realizadas em diversos bairros. “Essa união beneficia a população. Esse é o nosso objetivo. Nós ajudaremos à Polícia e a Polícia também ajudará o município. A população é quem ganha com essa parceria”, frisou o prefeito.Empossado no cargo no início de fevereiro em substituição à ex-comandante Daniele Neder, o tenente-coronel Reis enfatizou que a boa relação entre a Prefeitura e o batalhão é importante para a população. “A parceria é fundamental e trará bons frutos para o município”, resumiu o comandante, acentuando que o batalhão conta com cerca de 500 policiais. “Nossas ações em conjunto visam sempre o bem comum da sociedade”, completou o secretário municipal de Segurança Pública, Luciano Arigone.