Encontro com a ministra Daniela Carneiro (no alto) reuniu representantes do The World's 50 Best Restaurants e do Mesa Brasil, além de diplomatas - Roberto Castro/MTur

Encontro com a ministra Daniela Carneiro (no alto) reuniu representantes do The World's 50 Best Restaurants e do Mesa Brasil, além de diplomatasRoberto Castro/MTur

Publicado 26/02/2023 07:42 | Atualizado 26/02/2023 07:42

Brasília - A gastronomia é o terceiro principal motivo de viagens no mundo, perdendo apenas para o turismo de natureza e o cultural. Atenta a todo este potencial, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, participou na manhã da última quinta-feira (23/02) da videoconferência "Promoção Internacional da Gastronomia Brasileira” com representantes das Missões Diplomáticas do Brasil no exterior, do Ministério das Relações Exteriores (MRE).

Além dos diplomatas brasileiros sediados em outros países, estavam presentes no evento, o conselheiro Adam Jayme de Oliveira Muniz, chefe da Divisão de Ações de Promoção da Cultura Brasileira do MRE, que foi moderador do debate, a presidente para o Brasil do The World's 50 Best Restaurants, Rosa Moraes, e o diretor executivo do Mundo Mesa, Georges Schnyder.

Durante a sua fala, a ministra enalteceu a gastronomia brasileira e apresentou as ações que estão sendo realizadas pela Pasta para desenvolver o turismo gastronômico como diferencial competitivo para o Brasil, valorizando a cultura e culinária brasileira. “Um país com sabores únicos como o Brasil merece estar na prateleira dos grandes destinos gastronômicos do mundo! Mas, para isso, é crucial a estruturação nesse quesito e é por esse motivo que estamos fortalecendo o nosso Programa Nacional de Turismo Gastronômico, que conta com ações de qualificação e também de roteirização de destinos”, apresentou Daniela Carneiro.

Para Georges Schnyder, do Mundo Mesa, a gastronomia vai além do alimento em si. “A identidade cultural do Brasil está muito ligada ao alimento, e vai além, tendo em vista que as técnicas de preparação são unicamente brasileiras e hoje têm um valor tremendo”, ressaltou.

O encontro também marcou o início de uma parceria entre os diplomatas brasileiros no exterior e o Ministério do Turismo. A partir de agora, eles servirão de embaixadores da gastronomia brasileira nos países onde trabalham, apoiando e promovendo as ações da Pasta voltadas ao turismo gastronômico mundo a fora.