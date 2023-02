Secretários Bruno Dauiare e Paulo Sérgio Luna vistoriaram pontes de Belford Roxo - Rafael Barreto/PMBR

Secretários Bruno Dauiare e Paulo Sérgio Luna vistoriaram pontes de Belford Roxo Rafael Barreto/PMBR

Publicado 27/02/2023 18:03 | Atualizado 27/02/2023 18:22

Belford Roxo - Segurança em primeiro lugar. O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, recebeu nesta segunda-feira (27/02) a visita do secretário estadual de Habitação e Interesse Social, Bruno Dauaire, o presidente da Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro (Cehab-RJ), Reginaldo Jardim Pereira, e suas respectivas equipes para alinhar sobre três projetos no município: a reforma e construções de novas pontes nos bairros Xavantes, Heliópolis e Itaipu; contenção das encostas da Avenida Joaquim da Costa Lima e Avenida Automóvel Clube; e reformas dos conjuntos habitacionais no Sargento Roncalli e Prata.



Prefeito Waguinho recebeu o secretário estadual Bruno Dauaire e equipe Rafael Barreto / PMBR

O secretário estadual de Habitação e Interesse Social, Bruno Dauaire, ressaltou a importância da visita técnica. “Estamos comprometidos com a população de Belford Roxo para dar suporte nas intervenções necessárias”, comentou. “Nossa missão é garantir a dignidade e tranquilidade dos moradores, trabalhando em conjunto para evitar alagamentos e enchentes”, completou Bruno.

Prefeito Waguinho (3º da esquerda para a direita) com Bruno Dauaire, secretários e equipe técnica Rafael Barreto / PMBR

O presidente da Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro (Cehab-RJ), Reginaldo Jardim Pereira, destacou a importância da visita. “Vamos realizar uma manutenção nas pontes, elevando o nível da estrutura para melhorar a vazão no curso d’água. Tenho certeza que a iniciativa será uma experiência exitosa na região”, explicou Reginaldo. A equipe do Estado percorreu os locais das pontes com os secretários de Obras, Infraestrutura, Captação de Recursos e Desenvolvimento Urbano, Odair Cunha, e o secretário de Conservação, Paulo Sérgio Luna. As obras vão ajudar na época de chuvas e a recuperar locais atingidos pelas enchentes que aconteceram no ano passado. “Vamos investir nas melhorias em infraestrutura e reforçar todas as áreas que precisam de mais atenção para minimizar os impactos nesse período de chuvas fortes”, frisou o prefeito Waguinho.O secretário estadual de Habitação e Interesse Social, Bruno Dauaire, ressaltou a importância da visita técnica. “Estamos comprometidos com a população de Belford Roxo para dar suporte nas intervenções necessárias”, comentou. “Nossa missão é garantir a dignidade e tranquilidade dos moradores, trabalhando em conjunto para evitar alagamentos e enchentes”, completou Bruno.O presidente da Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro (Cehab-RJ), Reginaldo Jardim Pereira, destacou a importância da visita. “Vamos realizar uma manutenção nas pontes, elevando o nível da estrutura para melhorar a vazão no curso d’água. Tenho certeza que a iniciativa será uma experiência exitosa na região”, explicou Reginaldo.