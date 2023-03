Vereador do Sul ataca baianos em meio a escândalo de escravidão - Reprodução

Publicado 28/02/2023 20:47

O vereador Sandro Fantinel (Patriota), de Caxias do Sul (RS), usou a tribuna da Câmara Municipal na última segunda-feira (27) para atacar os baianos e criticar a operação que resgatou mais de 200 trabalhadores que estavam em exploração análoga à escravidão em Bento Gonçalves (RS).

Durante seu discurso, o parlamentar aconselhou os produtores da região a contratar mão de obra de argentinos ao invés de contratar trabalhadores da Bahia. Segundo ele, as pessoas do país vizinho “são limpos”, enquanto os baianos só sabem “viver na praia tocando tambor”.



Nos últimos dias, trabalhadores mantidos em alojamento apertado e sem higiene foram resgatados pela justiça. Os profissionais – explorados em grandes vinícolas da região – eram ameaçados e até agredidos com choques e spray de pimenta pelos patrões.



Apesar das provas, o vereador acusou a mídia dar uma “exagerada” na denúncia e que a exposição do caso tem “motivos políticos” para prejudicar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no qual Fantinel é apoiador. “Como é de costume, o empresário é tratado como vilão”, lamentou.



“Agora o patrão vai ter que pagar empregada para fazer limpeza todos os dias para os bonitos? Temos que botar em hotel 5 estrelas para não ter problema com o Ministério do Trabalho?”, indagou ele,.

“Agricultores, produtores vou dar um conselho para vocês: não contratem mais aquela gente lá de cima”, acrescentou, referindo-se aos baianos, que eram maioria no alojamento. O vereador ainda prometeu criar “uma linha” para contratar argentinos para o trabalho de colheita de uvas.



“Todos os empresários que têm argentinos trabalhando hoje só batem palmas. São limpos, trabalhadores, corretos, cumprem o horário, mantém a casa limpa e no dia de ir embora ainda agradecem o patrão. Agora com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que fosse ter esse tipo de problema”, falou Sandro em tom preconceituoso.



“Deixem de lado. Que isso sirva de lição, deixem de lado aquele povo, que é acostumado com carnaval e festa, para vocês não se incomodarem novamente”, concluiu.



Assista ao vídeo:

Lamentável o vereador Sandro Fantinel, de Caxias do Sul. Diz que criará grupo para vinícolas acusadas de trabalho escravo contratarem argentinos e não 'baianos' que só sabem “viver na praia tocando tambor". Claro, só podia ser bolsonarista.

Lamentável o vereador Sandro Fantinel, de Caxias do Sul. Diz que criará grupo para vinícolas acusadas de trabalho escravo contratarem argentinos e não 'baianos' que só sabem "viver na praia tocando tambor". Claro, só podia ser bolsonarista.

pic.twitter.com/ipE8OU7UDS — GugaNoblat (@GugaNoblat) February 28, 2023

Vereadores querem cassação o parlamentar



Após Sandro Fantinel encerrar o seu discurso, a bancada do PT na Câmara de Caxias do Sul iniciou um ato de protesto para que a manifestação do vereador fosse retirada da ata da instituição para que não ficasse registrada.



Agora os parlamentares trabalham nos bastidores para cassar o mandato de Fantinel. A alegação é que o vereador fez quebra do decoro.