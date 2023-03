De acordo com Lopes, promessa foi feita nesta terça, 28, durante reunião na Fazenda - Câmara dos Deputados/Divulgação

De acordo com Lopes, promessa foi feita nesta terça, 28, durante reunião na Fazenda Câmara dos Deputados/Divulgação

Publicado 28/02/2023 19:44

Brasília - O deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), coordenador do grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara, afirmou nesta terça-feira, 28, que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, colocou-se à disposição para se reunir com a equipe de deputados uma vez por semana. O objetivo, de acordo com o parlamentar, será alinhar a estratégia para garantir a aprovação da proposta.

"O governo federal é colaborativo, não vai enviar nenhuma proposta. Nós vamos partir do debate acumulado aqui na Câmara há mais de 30 anos", declarou Lopes, após a primeira reunião do grupo de trabalho.

De acordo com ele, a promessa de Haddad de se reunir toda semana com a equipe foi feita durante reunião na Fazenda, realizada mais cedo, da qual também participaram o relator da reforma, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), o deputado Mauro Benevides (PDT-CE), membro do GT, e o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE).