Desde que assumiu a presidência, Lula tem defendido que o grupo de países de mercado emergente precisam se unir para fazer frente aos países mais desenvolvidosAntonio Cruz/ Agência Brasil

Publicado 01/03/2023 09:11 | Atualizado 01/03/2023 09:44

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai conversar nesta quarta-feira (28) com o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador. O chefe do Executivo brasileiro também irá telefonar para o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa.



O telefonema para Obrador está agendado para ser feito às 12h, direto do Palácio do Planalto. O governante brasileiro tem como objetivo reforçar os laços com o governo mexicano na área comercial e na defesa da democracia nos países da América Latina.



Em 2022, Lula visitou o México e conversou com o presidente mexicano, que defendeu a eleição do petista. Após a vitória do ex-operário, Manuel López usou as redes sociais para parabenizá-lo e enfatizar que os dois países iriam trabalhar juntos em diversos assuntos.



Já o bate-papo com Cyril Ramaphosa ocorrerá às 11h. O telefonema será feito pelo Palácio do Planalto. O principal assunto que será tratado pelos dois presidentes é o fortalecimento do BRICS.



Desde que assumiu a presidência do Brasil, Lula tem defendido que o grupo de países de mercado emergente precisam se unir para fazer frente aos países mais desenvolvidos. Na avaliação do petista, o BRICS perdeu força durante os governos de Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL), além do crescimento da direita e extrema-direita ao redor do planeta.



Lula também irá se reunir com ministros

O presidente do Brasil iniciará os trabalhos às 9h, quando terá reunião com os ministros Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais) e Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social) e com o Assessor Especial do Ministro da Secom, José Rezende de Almeida Júnior.



Meia hora depois, ele terá uma reunião apenas com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Às 15h, será a vez dele se encontrar com Margareth Menezes, ministra da Cultura.



Às 16h, Lula finaliza o dia no encontro com a Confederação Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras das Américas. Todos esses compromissos ocorrerão no Palácio do Planalto.