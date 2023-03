Moraes destacou a importância do projeto contra as fake news que será apreciado pelo Congresso - TSE

Moraes destacou a importância do projeto contra as fake news que será apreciado pelo CongressoTSE

Publicado 01/03/2023 15:28

Nesta quarta feira, 1º, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, afirmou que as redes sociais foram "instrumentalizadas" por radicais para propagação de "fake news" e propôs a adoção de novas regras contra o problema.



A declaração do ministro foi dada durante uma reunião com representantes de plataformas digitas como Meta (dona de Facebook , Instagram e WhatsApp ), Telegram, TikTok, Kwai e Google . "Obviamente, a culpa não foi das redes. Senão, as redes estariam na Colmeia e na Papuda também", disse Moraes, se referindo a presídios de Brasília.



"Mas as redes foram instrumentalizadas. Então, essa instrumentalização, com a experiência que tivemos todos nas eleições e até no 8 de janeiro, acho que a gente pode aproveitar para construir alguma coisa para tentar evitar isso", declarou.



Uma semana após o atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), assumir a presidência da República, no dia 8 de janeiro, extremistas, que se organizaram pelas redes sociais, invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal (STF).



O presidente do TSE ainda pediu aos representantes das plataformas durante o encontro que elaborem propostas a fim de aumentar o controle das "fake news" nas redes sociais.

"Minha ideia, nesta primeira conversa, é que a gente comece a construir dois planos distintos: algo em torno de uma autorregulação - isso é muito importante, não tenho a menor dúvida que, se não for algo construído junto, a chance de ser eficiente é muito pequena. Vocês tem que mostrar para a gente os melhores caminhos. O segundo é alguns 'standarts' para regulamentação que vai ser feita no Congresso", disse.



No fim da reunião, o ministro agradeceu o "apoio" e o comparecimento dos representantes das plataformas digitais no combate às "fake news" , porém, sem citar nomes, afirmou que alguns apoios foram "forçados".

Eu tomei a liberdade de chamá-los para agradecer o apoio - às vezes, um apoio um pouco forçado - durante as eleições. Todos tivemos, eu diria, que nos adaptar a novas formas, acho que acabou dando certo: prazos, tempos, vocês sabem melhor que eu", afirmou.