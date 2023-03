Homem morre após cair de prédio tentando escapar de incêndio - Reprodução/Redes sociais

Publicado 01/03/2023 16:26 | Atualizado 01/03/2023 16:53

Um homem morreu após tentar escapar de um incêndio e cair de um prédio de 12 andares nesta quarta-feira, 1º, em Campinas, no interior de São Paulo. Imagens feitas por moradores registraram a vítima que se pendurou em uma das janelas do apartamento para tentar respirar por conta da fumaça que tomava conta do imóvel. No entanto, ele se desequilibrou e caiu do 11º andar.

Um helicóptero Águia da Polícia Militar chegou a ser acionado e sobrevoou o condomínio, mas não conseguiu socorrer o homem. O óbito foi confirmado pelo médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O incêndio começou logo no início da manhã por volta das 6h30. Às 7h30, o fogo já havia sido controlado pelo Corpo de Bombeiros. Os moradores do condomínio foram orientados a sair do prédio por conta das chamas e da fumaça.



Até o momento, a identidade da vítima ainda não foi revelada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há outras pessoas feridas e outros apartamentos não foram atingidos.



"A gente não sabe ainda o que causou as chamas, estamos aguardando a perícia. O local está seguro, o fogo foi extinto, mas o apartamento está totalmente danificado. Foi queimada a área da cozinha, sala e demais ambientes por causa da caloria e da fumaça", disse o tenente Lira à EPTV, afiliada da Globo em Campinas.



Ainda segundo os agentes que atenderam a ocorrência, o morador, apesar de ter família, estava sozinho no imóvel. Durante a terça-feira (28), o local havia ficado sem energia e os demais moradores da casa estavam em outro endereço.



"Ele correu para o quarto, retirou a tela da janela e ficou pendurado. Não conseguindo se segurar, acabou caindo e veio a óbito", completou o tenente.