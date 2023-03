Vereador de Caxias do Sul é expulso de partido após falas xenofóbicas - Reprodução/Twitter

Publicado 01/03/2023 17:21

O partido Patriota comunicou, nesta quarta-feira (1), que expulsou o vereador Sandro Fantinel após o mesmo fazer um comentário xenofóbico para atacar baianos e criticar a operação da Polícia Federal que resgatou mais de 200 trabalhadores que estavam em situação análoga à escravidão em Bento Gonçalves (RS).

Em ofício , a legenda pontuou que as declarações do parlamentar foram carregadas de desrespeito à "dignidade humana" e à "igualdade". Por conta disso, o partido pontuou que a relação com o político se tornou "inconciliável".



"O discurso está maculado por grave desrespeito a princípios e direitos constitucionalmente assegurados, à dignidade humana, à igualdade, ao decoro, à ordem, ao trabalho, já que se refetem de forma vil a seres humanos tristemente encontrados em situação degradante", informou o Patriota.



"Diante disso, o PATRIOTA NACIONAL vem comunicar Vossa Excelência, Exmo. Sr. Sandro Luiz Fantinel, vereador de Caixias do Sul/RS que fez uso desabonador da tribuna no exercício do mandato, quanto à sua expulsão das fileira fo partido na data de hoje", pontuou o partido.

Ataque a baianos



Na última terça-feira (28), Fantinel usou a tribuna da Câmara Municipal para atacar os baianos e criticar a operação da PF que resgatou 207 trabalhadores que estavam sendo explorados em Bento Gonçalves (RS).

Durante seu discurso, o parlamentar aconselhou os produtores da região a contratar mão de obra de argentinos ao invés de contratar trabalhadores da Bahia. Segundo ele, as pessoas do país vizinho “são limpos” , enquanto os baianos só sabem “viver na praia tocando tambor” .



Nos últimos dias, trabalhadores que estavam em situação análoga a escravidão foram resgatados uma operação da Polícia Rodoviária Federal em conjunto com o MTE e a Polícia Federal na cidade de Bento Gonçalves.



Os profissionais – explorados em grandes vinícolas da região – eram ameaçados e até agredidos com choques e spray de pimenta pelos patrões. Segundo a polícia, dos 207 homens resgatados, 198 eram baianos com idades entre 18 e 57 anos.

Apesar das provas, o vereador acusou a mídia dar uma “exagerada” na denúncia e que a exposição do caso tem “motivos políticos” para prejudicar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no qual Fantinel é apoiador. “Como é de costume, o empresário é tratado como vilão”, lamentou.



“Agora o patrão vai ter que pagar empregada para fazer limpeza todos os dias para os bonitos? Temos que botar em hotel 5 estrelas para não ter problema com o Ministério do Trabalho?”, indagou ele.



“Agricultores, produtores vou dar um conselho para vocês: não contratem mais aquela gente lá de cima”, acrescentou, referindo-se aos baianos, que eram maioria no alojamento. O vereador ainda prometeu criar “uma linha” para contratar argentinos para o trabalho de colheita de uvas.