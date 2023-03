Denúncia de Flávio acontece após entrevistas do magistrado - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Publicado 01/03/2023 18:19

Brasília - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pediu nesta quarta-feira, 1º, ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) o afastamento do juiz Eduardo Appio dos processos relacionados à Operação Lava Jato. Segundo o parlamentar, Appio tem ‘afinidade com Lula’ e que a aproximação poderá interferir nas investigações.

Para embasar a denúncia, Flávio Bolsonaro citou a nomenclatura “LUL22” escolhida pelo magistrado no sistema processual da Justiça do Paraná. O parlamentar ainda cita doações de R$ 13 e R$ 40 para as campanhas de Lula e de uma deputada estadual no Paraná.

"Prática de condutas com viés político-partidário e, ainda com o agravante de serem praticadas durante o curso de processo eleitoral, que diga-se de passagem, foi o mais acirrado da história do Brasil, expressando publicamente - fora dos autos - seu apoio político a um dos candidatos ao cargo de Presidente da República", acusa Flávio.

A denúncia contra Appio acontece após entrevistas do magistrado – que assumiu a 13ª Vara Federal de Curitiba em fevereiro – em que defende a inocência de Lula e o enfraquecimento da operação nos últimos anos. O juiz, porém, afirmou que a inocência do presidente acontece devido às decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), que anulou os processos envolvendo o petista.

Ele ainda disse que a prisão de Lula foi válida em um determinado momento, mas que a mudança do entendimento do STF sobre a prisão em segunda instância derrubou ‘o embasamento técnico para a manutenção da detenção’.

Eduardo Appio negou as acusações do senador e informou que não fez doações de campanha e a nomenclatura do sistema judicial nada tem relação com o presidente Lula. A reportagem pesquisou as prestações de contas do petista e da deputada estadual pelo Paraná Ana Júnia, mas não foram encontradas doações em nome de Appio.