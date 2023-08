Zambelli é investigada pela contratação do hacker Walter Delgatti Neto - Reprodução

Zambelli é investigada pela contratação do hacker Walter Delgatti NetoReprodução

Publicado 07/08/2023 08:33

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) presta depoimento à Polícia Federal nesta segunda-feira, 7, em São Paulo, às 14h. Ela foi alvo da corporação após ser acusada de pagar o hacker Walter Delgatti para invadir as contas do Conselho Nacional de Justiça e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.Até a sexta-feira, 4, a defesa de Zambelli confirmou ao iG que a deputada prestará depoimento nesta segunda. Além disso, o advogado da parlamentar afirmou que ainda não teve acesso ao inquérito.Na Operação 3FA, que ocorreu na semana passada, Walter Delgatti Neto , conhecido como hacker da "Vaza Jato" foi preso. Em outras passagens pela polícia, ele afirmou à PF que cuidava das redes sociais e do site de Zambelli, sendo que ele estava proibido de utilizar as redes sociais, condição imposta para ter liberdade provisória.