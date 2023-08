Regilânio tem poucas chances de voltar a andar - Reprodução/Instagram

Publicado 07/08/2023 12:35 | Atualizado 07/08/2023 12:44





A família do aluno atingido por um aparelho de musculação em uma academia de Juazeiro do Norte, no Ceará, começou uma campanha nas redes sociais para ajudar a custear a cirurgia e o tratamento do homem. Regilânio da Silva Inácio, de 42 anos, sofreu "lesão gravíssima na parte inferior da coluna vertebral (coluna lombar)" na última sexta-feira (4). Segundo publicação, ele passou por uma cirurgia ainda na tarde desse sábado (5), que teve um custo de R$ 35 mil, sendo que uma parte do valor foi doado pelo empresário responsável pela administração da academia.

"Importante ressaltar aqui que a academia em momento algum se ausentou de sua responsabilidade para com Regi e dentro das suas possibilidades, assistiu e continua assistindo o seu aluno", afirmou o perfil.



No momento do acidente, o homem foi atingido próximo à nuca, como mostram as imagens das câmeras de segurança. O procedimento de sábado foi para estabilização da coluna e alívio da dor. Conforme os familiares, o quadro de Regilânio é estável, mas as chances de ele voltar a andar são mínimas.

De acordo com o texto nas redes sociais, o equipamento, conhecido como "hack squat", usado para fazer agachamento, estava com uma carga de 150kg quando o acertou. "Ele não perdeu a consciência em momento algum", afirma o perfil.



A máquina caiu sobre ele enquanto ele estava sentado descansando entre os exercícios. Com isso, ele fraturou a parte inferior da coluna e está sem o movimento das pernas.

Conforme o site usado pela família para fazer a vaquinha online, até o momento, mais de R$ 32,7 mil já foi arrecadado e mais de 1.000 pessoas já contribuíram.



As doações podem ser feitas por Pix vinculado à conta da esposa de Regilânio, Maria Socorro Pereira Inácio, ou pelo site de arrecadação, que constam no perfil @todospeloregi.