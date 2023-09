Donos da 123 Milhas faltaram à audiência na última terça-feira (29) - Reprodução

Donos da 123 Milhas faltaram à audiência na última terça-feira (29)Reprodução

Publicado 02/09/2023 10:21

Ramiro Julio Soares Madureira e Augusto Júlio Soares Madureira, os donos da 123 Milhas, estão proibidos de sair do país de acordo com decisão da Justiça. Também ficou estabelecido que os proprietários da empresa devem obrigatoriamente comparecer à Câmara dos Deputados para a CPI das Pirâmides Financeiras na próxima data marcada.

Caso não compareçam, está autorizada a condução coercitiva por parte da Polícia Federal. A sentença foi escrita pelo juiz Edison Grillo, da 3ª Vara Federal de Belo Horizonte-MG, nesta sexta-feira (1º). Os dois já faltaram à audiência da CPI na última terça-feira (29) e quarta-feira (30).

A CPI das Pirâmides Financeiras ocorreria independentemente do caso da 123 Milhas, pois visa investigar fraude de empresas que prometem aos seus clientes a geração de patrimônio através de moedas virtuais. No entanto, o caso da empresa de passagens e milhas aéreas se assemelha a estes casos, de acordo com o presidente da CPI, o deputado Áureo Ribeiro (Solidariedade-RJ).





A empresa, que se comprometeu a informar o número de prejudicados à Secretaria Nacional do Consumidor (Senacom), ainda estuda formas de ressarcimento. Na última terça-feira (29), a empresa entrou com um pedido de recuperação judicial

O caso

Em 18 de agosto de 2023, a 123 Milhas anunciou que suspenderia a emissão de passagens da linha promocional, com embarque previsto entre setembro e dezembro de 2023. A companhia alegou que a medida foi tomada devido a "circunstâncias de mercado adversas", mas a decisão gerou revolta entre os clientes, que acusaram a empresa de golpe.



A polêmica ganhou repercussão nas redes sociais, com muitos usuários reclamando da falta de transparência da empresa e da dificuldade de conseguir reembolso. A 123 Milhas foi acusada de vender passagens que não eram realmente disponíveis, e de se aproveitar da falta de conhecimento dos consumidores sobre o funcionamento das milhas aéreas.