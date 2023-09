Trem da linha 9 apresentou problemas elétricos - Reprodução/Twitter

Publicado 02/09/2023 17:37

São Paulo - A chegada ao The Town ficou mais complicada para quem utilizou a Linha 9 - Esmeralda na manhã deste sábado (2). Linha apresentou uma falha elétrica e prejudicou o serviço de transporte. O problema atinge o trecho entre as estações Jurubatuba e Bruno Covas - Mendes Vila Natal.

Público tem dificuldade para chegar ao primeiro dia de The Town por conta de uma falha elétrica na Linha 9 - Esmeralda, que fez com que os trens circulassem com velocidade reduzida.



Alguns passageiros tiveram que descer e ir até o festival de ônibus.pic.twitter.com/PCVS2mHCEe — LivePlay (@LivePlayPortal) September 2, 2023

Em nota, a empresa afirmou que técnicos "atuam no momento para normalizar a situação."



"Devido à falha no sistema elétrico registrada às 10h10, a Linha 9-Esmeralda opera em via única no trecho entre Jurubatuba e Bruno Covas - Mendes Villa Natal. Isso causa maiores intervalos e velocidade reduzida ao longo de toda linha", informa a ViaMobilidade.



Para dar suporte na operação, 32 ônibus do sistema PAESE foram acionados para atender este trecho.

The Town

O festival, que acontece em São Paulo, terá mais de 235 horas de música, espalhadas por 8 grandes espaços, com 5 palcos e cenografia inspirada em ícones da arquitetura paulistana. O lineup inclui artistas de diversos gêneros musicais, como rock, pop, hip-hop, eletrônica, MPB e jazz.



A expectativa de público para o The Town é de 500 mil pessoas. O festival será uma oportunidade para celebrar a diversidade cultural de São Paulo e promover a música e a arte brasileira.



Alguns dos artistas confirmados para o The Town incluem:



Rock: Guns N' Roses, Metallica, Foo Fighters, Green Day, Coldplay, Red Hot Chili Peppers, The Killers, Imagine Dragons, Pearl Jam, entre outros.

Pop: Dua Lipa, Ed Sheeran, Justin Bieber, Coldplay, Harry Styles, entre outros.

Hip-hop: Drake, Travis Scott, Kendrick Lamar, J. Cole, entre outros.

Eletrônica: David Guetta, Martin Garrix, Calvin Harris, The Chainsmokers, entre outros.

MPB: Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Djavan, entre outros.

Jazz: Herbie Hancock, Chick Corea, Wayne Shorter, John McLaughlin, entre outros.

O festival contará ainda com uma programação de arte e cultura, com exposições, shows, teatro, dança e muito mais.