Equipe do Corpo de Bombeiros e a PRF foram acionadas para realizar uma perícia no local - Reprodução: TV Paraíba - Afiliada da TV Globo

Publicado 23/09/2023 08:38

Paraíba - Dois irmãos morrem após uma colisão entre uma moto e um caminhão, nesta sexta-feira, 22, em Juazeirinho, na Paraíba.



Segundo as informações do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), a equipe foi acionada para prestar os primeiros atendimentos, mas as vítimas morreram no local.



Os dois homens trabalhavam quebrando pedra em uma pedreira próxima ao local do acidente e estavam voltando para casa.

Na colisão, uma das vítimas foi arremessada para a margem da pista e o capacete saiu com o impacto. A moto ainda pegou fogo com impacto entre os veículos.



Uma equipe do Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para realizar uma perícia no local. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML).