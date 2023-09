Bilhete da Mega-Sena custa R$ 5 - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Bilhete da Mega-Sena custa R$ 5Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 23/09/2023 21:20

A Caixa Econômica divulgou as dezenas do concurso 2.636, cujo prêmio está acumulado em R$ 40,4 milhões. O sorteio aconteceu no no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão nas redes sociais da instituição. Os números são 05 - 16 - 38 - 42 - 43 - 48. Ainda não há confirmação do número de acertadores.

O valor da aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.