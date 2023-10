De acordo com o INSS, os agendamentos previstos para sexta serão remarcados - Reprodução/Internet

Publicado 11/10/2023 09:27 | Atualizado 11/10/2023 10:51

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estarão fechadas nesta quinta-feira, 12, feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida , mas os canais remotos de atendimento permanecem disponíveis para esclarecer dúvidas ou fazer pedidos de benefícios.

Na sexta-feira, 13, será ponto facultativo para os servidores públicos federais, conforme Portaria MGI nº 6.142, publicada no Diário Oficial da União dessa terça-feira, 10. Com isso, as agências também estarão fechadas. De acordo com o INSS, os agendamentos previstos para sexta serão remarcados.

“Os cidadãos podem buscar informações, pedir benefícios e agendar serviços pelo site ou aplicativo Meu INSS, ou por meio da Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h, horário de Brasília”, informou o instituto.