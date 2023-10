AquaRio terá programação especial nos dias 12 e 13 - Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 10/10/2023 17:34

Rio - Neste feriado de Dia das Crianças e Nossa Senhora Aparecida, quinta-feira, 12, haverá mudanças no horários de funcionamento de empresa, bancos, transportes e shoppings no Rio de Janeiro. Para não deixar o leitor desavisado, O DIA traz os horários especiais e formas de funcionamento de cada serviço.

Águas do Rio, Enel e Light

As lojas físicas não abrem no feriado. O atendimento poderá ser solicitado pelos canais virtuais e WhatsApp das empresas. Na sexta-feira, o funcionamento é normal.

Bancos

Não funcionarão no feriado de 12 de outubro.

Correios

As agências dos correios não funcionam no feriado da Independência. Na sexta-feira, 13, as agências abrem normalmente.

Supermercados

Em geral, funcionam normalmente no feriado. Confira a programação de algumas redes.

- Pão de açúcar: As lojas do Pão de Açúcar funcionarão normalmente no dia 12 de outubro, das 7h às 22h. As unidades de Copacabana e Recreio, até 21h. Já a loja Itaipu abre das 8h às 21h.

- Extra Mercado: As lojas do Extra Mercado também abrirão em horário normal no feriado, das 7h às 22h. As exceções são a unidade Nova Iguaçu, que funcionará até às 18h; e as lojas Queimados, São João de Meriti e Piabetá, que fecharão às 20h.

- Assaí Atacadista: Todas as unidades do Assaí Atacadista no Rio de Janeiro terão horário normal de funcionamento, das 7h às 22h, durante o Dia de Nossa Senhora Aparecida, celebrado em 12 de outubro. A exceção é a loja Ceasa, que estará aberta das 6h30 às 20h.

- Guanabara: Os Supermercados Guanabara funcionarão normalmente, das 7h30 às 22h, de quinta a domingo.

Shopping

Cada shopping adota um horário específico de funcionamento. Em geral, as lojas e os quiosques funcionarão nos horários habituais de domingos e feriados, das 13h às 21h, enquanto praças de alimentação e áreas de lazer entre 11h e 21h ou 12h e 22h.

- Ilha Plaza Shopping: As lojas e os quiosques funcionarão das 13h às 21h. A praça de alimentação e restaurantes, das 12h às 22h. Já o cinema funcionará de acordo com a sua programação.

- Fashion Mall: No dia 12, as lojas e quiosques funcionarão das 14h às 20h. Já a parte de restaurantes e lazer estará aberta das 12h até o último cliente. O Cinema e o teatro funcionarão de acordo com as respectivas programações.

- Américas Shopping: As lojas e os quiosques funcionarão das 13h às 21h. Já a praça de alimentação e restaurantes estarão abertos das 11h às 21h. O cinema funcionará de acordo com a sua programação.

- Shopping Jardim Guadalupe: As lojas e os quiosques funcionarão das 13h às 21h. A praça de alimentação, restaurantes e lazer, das 12h às 21h. Já o cinema funcionará de acordo com a sua programação.

- UPTown Barra: As lojas abrem das 12h às 20h no dia 12. Praça de alimentação e restaurantes funcionarão das 12h às 22h.

- Casa & Gourmet: No dia 12, as lojas e quiosques abrem das 15h às 21h. Restaurantes funcionam de 12h às 22h.

- West Shopping: As lojas e os quiosques funcionarão das 13h às 21h. A praça de alimentação, restaurantes e lazer, das 11h às 22h. O cinema funcionará de acordo com a sua programação.

- Taquara Plaza: As lojas e quiosques abrem das 13h às 21h no dia 12. A parte de alimentação funcionará das 12h às 21h.

- Top Shopping Nova Iguaçu: No dia 12, as lojas e quiosques abrem das 13h às 21h. Parte de alimentação e lazer funciona de 12h às 22h. Já o cinema funcionará de acordo com a sua programação.

- Center Shopping Jacarepaguá: As lojas e os quiosques funcionarão das 13h às 21h. A área de alimentação estará aberta das 11h às 21h. A academia Bodytech abre das 8h às 14h. Já a loteria estará fechada.

Transporte

-Metrô Rio: Funcionará das 7h às 23h. O Metrô na Superfície (MNS) vai operar das 7h às 22h30. A linha 2 vai operar entre Pavuna e General Osório/Ipanema, e as linhas 1 e 4 seguirão o trajeto Uruguai-Jardim Oceânico/Barra da Tijuca. A transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações General Osório/Ipanema e Central do Brasil/Centro, sem transferência na estação Estácio.

-Trens Supervia: A empresa ainda não informou o esquema durante o 12 de outubro.

Lazer

-AquaRio: Funciona das 9h às 18h e terá programação especial para as crianças nos dias 12 e 13. O evento conta com fantoches, área kids, brincadeiras e danças. Também terá a apresentação da turma do Lekolé, das 10h às 12h. No site, o valor do ingresso informado é de R$ 120,00 inteira, e R$ 75,00. Se o ingresso for comprado na hora, o valor é de R$ 150,00 inteira, e R$ 75,00 meia. Para o feriado, há o valor promocional infantil no valor de R$ 70,00.

-BioParque do Rio: O horário de funcionamento do parque é normal, das 9h às 17h, com última entrada 16h. Sócios podem entrar a partir de 8:30. No site, o valor informado é de R$ 49,50 inteira. Brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil com idade entre 3 e 21 anos, idosos, estudantes residentes no Brasil mediante comprovação da Carteira Estudantil ou comprovação de inscrição no ID Jovem e pessoas com deficiencia pagam R$ R$ 24,75.

- Feira de São Cristóvão: Com início na quinta-feira, 12, das 13h às 17h, a Feira de São Cristóvão vai promover uma programação especial para o dia das crianças. Dentre as atrações, haverá pintura corporal,

personagens infantis, teatro de fantoches, oficina de escultura de balões e muito mais. Entrada: R$ 10,00

- Shopping Nova América: O shopping terá uma programação especial que começa a partir do dia 12 de outubro, a partir das 16h. Nos dias 12 e 13, acontecerão brincadeiras, recreações e teatro infantil na Praça de Alimentação do segundo piso. Já nos dias 14 e 15, o evento será no estacionamento do shopping e acontecerão atividades que incluem recreação lúdica, animação de palco, festa da espuma, sorteio de brindes, peça teatral, oficinas e brinquedos infláveis.

- Shopping Boulevard: Nos dias 14 e 15 de outubro, o shopping terá um evento gratuito com atrações circenses, brincadeiras, oficinas, gastronomia e espaço kids. No sábado o evento vai das 10h às 20h e, no domingo, das 12h às 20h.