Inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internetDivulgação

Publicado 10/10/2023 13:51

Rio - O Instituto Nacional de Câncer (INCA) abrirá na próxima segunda-feira, 16, as inscrições para preencher 40 vagas, destinadas a alunos de graduação das áreas das Ciências Biológicas e da Saúde, para o curso de verão de 2024. Os interessados devem se candidatar até o dia 23 de outubro. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet

O curso abordará temas diversos sobre aspectos epidemiológicos, clínicos e genéticos do câncer. "Estamos preparando uma programação bastante atualizada sobre a pesquisa em câncer, buscando compartilhar o conhecimento da instituição e atrair jovens talentos, explica a integrante da comissão organizadora do curso, Patrícia Possik.

A programação está dividida em uma etapa teórica e outra de prática experimental. As aulas serão ministradas pelos próprios discentes e pesquisadores do instituto.

As aulas do curso serão ministradas de segunda a sexta-feira, em horário integral, nas unidades do INCA, no Rio de Janeiro. A programação conta com palestras teóricas durante a manhã e atividades práticas à tarde.

"É uma oportunidade de apresentarmos as linhas de pesquisa desenvolvidas no INCA a alunos de graduação de universidades públicas e privadas de todo o Brasil", disse Mariana Boroni, integrante da organização.