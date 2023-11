A jovem filmava o namorado, quando ele sacou a arma e disparou - Foto:Reprodução/Internet

Publicado 06/11/2023 15:19

Agentes da Polícia Civil de Goiás prenderam Diego Fonseca Borges, 27 anos, na cidade Jataí, no interior do estado. O homem é suspeito de ter assassinado a namorada Lelly Gabriele Alves, de 23 anos. O fato ocorreu no sábado (4), e ganhou um contorno dramático quando um vídeo mostrando o momento do crime foi divulgado nas redes sociais.

No vídeo, de aproximadamente 10 segundos, Lelly aparece falando com o namorado e sorrindo, enquanto ele está de costas. Em um determinado momento, ele se vira, aponta uma arma na direção à vítima, e alguns segundos, depois efetua um disparo.

De acordo com testemunhas, Borges conduziu a jovem até o Hospital Estadual Dr. Serafim, na mesma cidade, porém Lelly não resistiu aos ferimentos e morreu logo após dar entrada na unidade.

Aos policiais do Centro de Policiamento Especializado da cidade (CPE), o suspeito disse estar com a namorada no carro, quando uma moto teria abordado o casal e feito um disparo. No entanto, de acordo com laudo médico, foi verificado que o lado esquerdo do tórax da jovem foi atingido, enquanto, na versão de Diego, o ataque teria sido feito pelo lado direito.

Os agentes, então, desconfiaram do relato do namorado e, após uma tia da vítima desbloquear o aparelho celular da jovem, encontraram o vídeo que registra o momento em que a vítima foi atingida por um tiro no peito. Diego foi detido e conduzido para à delegacia e passou, passando à condição de principal suspeito do crime.



O delegado Thiago Saad, responsável pela ocorrência, comentou o fato: "A Polícia Civil realizou a prisão em flagrante do suspeito após ele apresentar uma versão inconsistente sobre a morte da namorada. Ele não apresentou local de onde teria ocorrido a abordagem, e ainda se contradisse sobre a perfuração no corpo da vítima", disse.

Diego foi conduzido para a delegacia e responderá por homicídio qualificado, que tem pena entre 12 a 30 anos. Ele ainda responde por outros dois crimes, como violência doméstica contra outra companheira e por roubo.