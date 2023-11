Paulo Hesse interpretou o delegado Sansão em O Cravo e a Rosa - Reprodução de vídeo / Globoplay

Paulo Hesse interpretou o delegado Sansão em O Cravo e a RosaReprodução de vídeo / Globoplay

Publicado 15/11/2023 10:09

Rio - Conhecido por seu trabalho nas novelas "O Cravo e a Rosa" (2000) e "Paraíso Tropical" (2007), da TV Globo, o ator Paulo Hesse morreu aos 81 anos, nesta terça-feira, em São Paulo. A causa do falecimento, no entanto, não foi divulgada. O velório e sepultamento acontecerão no Cemitério da Paz, no Morumbi, em São Paulo, nesta quinta-feira (16). A informação foi confirmada ao DIA pelo local, na manhã desta quarta.

fotogaleria

Nas redes sociais, vários famosos se despediram do artista. "Adeus, querido Paulo Hesse", publicou a atriz Cléo Ventura. "Vá em paz, querido! Viva Paulo Hesse", escreveu Barbara Bruno.

Ao DIA, Barbara também lamentou a morte de Paulo. "Soube (da morte) através do post da Cléo Ventura e fiquei bastante tocada pela partida do Paulo que conheço de longa data. Ele foi um ator com muita energia e características muito próprias, o que fez com que não passasse despercebido nas suas participações tanto no teatro quanto na TV. Um amigo querido e sempre participativo no seu rol de conhecimento (estava sempre atuante quando percebia que que alguém estava com algum problema). Adorava um jogo de buraco (podia ser tranca também) seja na casa de amigos ou intervalo das gravações! Só lembranças boas do Paulo".

No Instagram, Tássia Camargo homenageou o veterano. "Amigos, cheguei na madrugada de hoje do trabalho. Soube que o grande amigo e actor Paulo Hesse partiu ontem. Trabalhamos juntos na minissérie "Rabo de Saia", na novela "Selva de Pedra" e a última juntos na novela "O cravo e a rosa". O Paulinho foi um grande amigo e actor. Dono de uma voz inconfundível", afirmou.

"Certa vez, há muitos anos, a "imprensa" divulgava a sua morte e rimos muito disso porque lhe contei que tinha chorado desesperadamente. Como gostava que hoje também fosse FAKE NEWS, mas não. O Hesse partiu. Os meus sentimentos aos familiares, amigos em comum e fãs. Descanse em paz meu amigo, obrigada por tudo6e até já para aquele abraço", concluiu.

A partir do próximo dia 27, o público vai poder conferir mais uma vez o trabalho do veterano na novela "Paraíso Tropical", que será reprisada no "Vale a Pena Ver de Novo". No folhetim de Gilberto Braga e Ricardo Linhares, o ator deu vida ao personagem Laranjeira. A última novela de Paulo foi "Água na Boca" (2008), da Band, onde interpretou Abílio.

Trajetória

Paulo César Boeta nasceu no 1 de abril de 1942, em Caçapava, município de São Paulo. Seu primeiro trabalho no teatro foi na peça "Antígona", em 1966. A estreia do artista em televisão foi em 1973 na novela "Venha Ver o Sol na Estrada", da Record TV.

Já na extinta TV Tupi, ele atuou em "O Machão" (1974), "O Sheik de Ipanema" (1975), "Cinderela 77" (1977) e "Salário Mínimo" (1978). Em 1980, na Band, fez uma parceria com Dercy Gonçalves no folhetim "Dulcinéa Vai à Guerra". Ele também teve passagens pelo SBT e TV Cultura.

Entre os trabalhos de Paulo na TV Globo estão: "Carga Pesada" (1979), "Rabo-de-Saia" (1984), as novelas "Selva de Pedra" (1986), "Éramos Seis" (1994), "O Cravo e a Rosa" (2000), em que interpretou o delegado Sansão, "Desejos de Mulher" (2002) e "Paraíso Tropical" (2007).

No cinema, o ator estrelou "Livre Sol" (1972), "O Signo de Escorpião" (1974), "O Ibraim do Subúrbio" (1976), "Damas do Prazer" (1978), "O Homem do Pau-Brasil" (1982), "O Baiano Fantasma" (1984), "Sonhos tropicais" (2001) e "Bellini e a Esfinge" (2001).







Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Tassia Camargo (@tassiacamargo)