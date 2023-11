Calor: com pets, recomendação é de sombra e água fresca - Martin Dalsgaard/Unsplash

Publicado 15/11/2023 22:55 | Atualizado 15/11/2023 22:56

São Paulo - Os animais também estão sofrendo com a onda de calor. Sombra e muita água fresca são as principais recomendações dos veterinários. O ideal é diminuir o tempo da caminhada e escolher bem os horários: ou bem cedinho ou à noite, ensinam os especialistas.

"Casos de animais que passam mal e precisam de oxigênio têm aumentado no consultório nos últimos dias", afirma a veterinária Letícia Di Mambro, que tem uma clínica em Belo Horizonte.

É muito comum ocorrer hipertermia, que é o aquecimento da temperatura corporal a níveis insuportáveis para os bichinhos. "É importante manter a tosa higiênica em dia, principalmente na região do abdome, porque o animal gosta de encostar essa parte do corpo em pisos mais frios e sente alívio", afirma Letícia.

CUIDADORES TAMBÉM MERECEM CUIDADOS

Os donos de pets também precisam ficar atentos aos cuidados com a própria saúde nesses dias. Antes de sair para uma caminhada com o pet, vale evitar exercícios físicos entre 10 e 16 horas e sempre manter a hidratação durante todo o dia. Pessoas com comorbidades também precisam ampliar os cuidados.