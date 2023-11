Ladrões tentam roubar moto de luxo no bairro do Morumbi, Zona Sul de São Paulo - Reprodução/TV Globo

Ladrões tentam roubar moto de luxo no bairro do Morumbi, Zona Sul de São PauloReprodução/TV Globo

Publicado 27/11/2023 12:00 | Atualizado 27/11/2023 15:30

São Paulo - Um tiroteio durante tentativa de assalto terminou com três mortos neste domingo, 26, no Morumbi, Zona Sul de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), um agente militar de folga viu a ação dos criminosos e atirou. A vítima, Dennis Roberto Ramos, de 53 anos, genro do ex-médico Roger Abdelmassih, e dois bandidos foram baleados e não resistiram aos ferimentos. Um terceiro ladrão também ficou ferido e está internado.

Imagens das câmeras de segurança do local registraram o momento em que a vítima entra com uma moto de luxo pelo primeiro portão do prédio acompanhado de sua mulher, quando é abordado por três homens em duas motos. Um dos suspeitos aponta uma arma e atira pelo menos duas vezes contra as vítimas.

O policial então, em outra moto, percebe a movimentação. O agente sacou a arma e atirou nos ladrões, que revidaram. No tiroteio, os três criminosos foram baleados.



Segundo o boletim de ocorrência, a mulher de Dennis, filha do ex-médico Roger Abdelmassih, contou à polícia que estava chegando em casa com o marido quando percebeu que ele acelerou a motocicleta, tentando fugir de algo.

Ela também afirmou que foram abordados pelos assaltantes e que ela se abaixou por medo, quando começou a ouvir os tiros.

O boletim de ocorrência não traz a dinâmica relatada pelo agente no momento da intervenção, detalhando apenas o relatado por dois outros policiais em serviço que foram acionados para o local.

Eles relataram que ao chegar notaram quatro pessoas atingidas: a vítima do roubo, Denis, e três autores do crime. Um dos suspeitos morreu no local.

Denis foi atingido no peito e a polícia recomendou que parentes o socorressem ao hospital mais próximo, "temendo que o resgate não chegasse a tempo, o que foi feito, mas sem sucesso, vez que a vítima faleceu no caminho". Dennis Roberto Ramos faria 54 anos na próxima sexta-feira, 1º.

O Samu chegou ao local e levou dois feridos para o hospital, onde posteriormente um deles também morreu. O estado de saúde do terceiro não foi informado. Os suspeitos usaram duas motos na tentativa de roubo e uma delas possuía queixa de furto.

Ainda de acordo com a SSP, um homem de 24 anos foi preso em flagrante após o assalto. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

*Com informações do Estadão Conteúdo