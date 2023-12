Apostas da Mega-Sena podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet - Reprodução

Publicado 02/12/2023 09:44

O concurso 2663 da Mega-Sena distribuirá neste sábado, 2, às 20h, um prêmio estimado em R$ 3 milhões para quem acertar os seis números.

O sorteio será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. Haverá transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa no facebook e canal da Caixa no YouTube.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.