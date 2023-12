Empresa investigada importou 43 mil armas vindas da Europa - Divulgação

Empresa investigada importou 43 mil armas vindas da EuropaDivulgação

Publicado 05/12/2023 09:43 | Atualizado 05/12/2023 11:38

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (5), uma operação contra um grupo internacional suspeito de importar cerca de 43 mil armas para as principais facções criminosas do Brasil.

Estima-se que desde o início das investigações, o grupo criminoso investigado importou cerca as dezenas de milhares de armas para o Paraguai, movimentando em 3 anos cerca de R$ 1,2 bilhão de reais.

Neste período foram realizadas 67 apreensões que totalizam 659 armas apreendidas no território brasileiro, apreensões estas realizadas em 10 Estados da federação: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia e Ceará. Os armamentos tem as facções criminosas destes estados como destinatários.

O processo está em curso na 2º Vara Federal de Salvador/BA, a qual expediu 25 mandados de prisões preventivas, seis ordens de prisão temporária e 54 mandados de busca e apreensão em três países, Brasil, Paraguai e Estados Unidos.

No Brasil, os mandados foram cumpridos no Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP, Sorocaba/SP, Praia Grande/SP, São Bernardo do Campo/SP, Ponta Grossa/PR, Foz do Iguaçu/PR, Brasília/DF e Belo Horizonte/MG.

Operação conjunta

A operação foi realizada pela Polícia Federal em parceria com Ministério Público Federal e cooperação internacional com a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (SENAD/PY) com o Ministério Público do Paraguai. A ação contou ainda com a FICTA (Força-Tarefa Internacional de Combate ao Tráfico de Armas e Munições), que é composta pela HSI (Homeland Security Investigations), SENASP (Secretaria Nacional de Segurança Pública) sob Supervisão do Serviço de Repressão ao Tráfico de Armas da PF.



Saldo atual



54 Mandados de Busca e Apreensão (MBA) expedidos:

- 17 MBA no Brasil

- 21 MBA no Paraguai

- 16 MBA não cumpridos até o momento por serem em locais violentos e de disputas armadas.





25 Mandados de Prisão Preventiva (MPP) expedidos:

- 8 MPP no Brasil – 5 cumpridos

- 15 MPP no Paraguai – 12 cumpridos

- 2 MPP nos EUA não cumpridos (de acordo com a PF, não houve tempo hábil para expedição dos mandados de prisão, de acordo com a lei dos EUA)



6 Mandados de Prisão Temporária (MPT) expedidos:

- 1 MPT no Brasil – cumprido

- 5 MPT no Paraguai – 1 cumprido



Apreensões desta terça:

- Grande quantidade de dólares (ainda não contabilizados)

- Centenas de armas (fuzis e pistolas), na sede da empresa que enviava as mesmas ilegalmente ao Brasil



O local utilizado para fazer a raspagem das armas, a fim de dificultar o rastreamento delas, foi encontrado.