Navio tomba no meio do Rio Amazonas - Divulgação

Publicado 06/12/2023 16:30

Um navio petroleiro tombou no meio do Rio Amazonas, na segunda-feira (4). Segundo a Marinha, o acidente com o navio mercante Minerva Rita ocorreu após a embarcação errar o caminho e passar por uma área rasa devido à estiagem no Canal do Guajara, na regiao do Tabocal. Nao ha registro de desaparecidos, mortos ou feridos e nem indicios de poluicao hidrica no local.

Após tomar conhecimento do acidente, segundo a Marinha, o Capitao dos Portos da Amazonia Ocidental sobrevoou o local, a bordo de uma aeronave do 1° Esquadrao de Helicopteros de Emprego Geral do Noroeste (EsqdHU-91), para averiguar o ocorrido.

O local é apontado como um ponto crítico para a passagem de grandes navios, devido à seca que atinge o estado do Amazonas. A navegação na região não foi afetada e ainda não há previsão de retirada da embarcação.

O petroleiro transportava carga da refinaria Ream, do grupo Atem, mas não pertencia ao grupo.

“Será instaurado inquérito a fim de apurar as causas, circunstâncias e possiíveis responsaveis. Assim que concluido, e cumpridas as formalidades legais, o inquerito sera encaminhado ao Tribunal Maritimo, que fara a devida distribuicao e autuacao”, diz nota do Comando do 9° Distrito Naval da Marinha, que abrange os estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.