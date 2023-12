Deputada Tabata Amaral sofreu ferimentos leves na mão durante a tentativa de assalto' - Cleia Viana/Câmara dos Deputados

Publicado 09/12/2023 15:30

São Paulo - A deputada federal Tabata Amaral (PB_SP) relatou em suas redes sociais que foi vítima de uma tentativa de assalto na região central da capital paulista neste sábado, 9.

Segundo a parlamentar, ela e um assessor estavam saindo de um evento do partido no Sindicato dos Padeiros, na Rua Major Diogo, na região da Bela Vista, quando um homem quebrou o vidro do carro onde eles estavam em uma tentativa de roubar um celular no carro.

A deputada relatou que teve apenas alguns cortes nas mãos e no lábio por conta dos estilhaços da janela, quebrada no ataque. No vídeo, é possível ver a janela quebrada, muitos estilhaços de vidro por todo o carro e o lábio da deputada com pequenos cortes

Apesar do medo e da raiva momentânea por conta do ataque, a deputada afirmou que "essa não é a São Paulo que eu trabalho para criar os meus filhos" e que não quer que essa situação seja um sinal de desesperança para a população da cidade e disse ainda estar disposta a lutar para melhorar a situação na capital paulista.