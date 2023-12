Passageiro morre em acidente com Porsche que estava mais de 200 km/h; Vídeo - Reprodução TV Globo

Passageiro morre em acidente com Porsche que estava mais de 200 km/h; VídeoReprodução TV Globo

Publicado 11/12/2023 18:52 | Atualizado 11/12/2023 18:53

Belo Horizonte - Um passageiro morreu após o motorista de um Porsche colidir com uma árvore e um poste e capotar. O caso aconteceu na Avenida Barão Homem de Melo, localizada no bairro Estoril, na região Oeste de Belo Horizonte, em Minas Gerais, na madrugada desta segunda-feira (10).

A vítima foi identificada como Cayke Pelegrino Tavares, de 32 anos. Ele foi jogado para fora do veículo durante o capotamento e morreu no local do acidente. Já o motorista, também de 32, foi encontrado com sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi encaminhado a um hospital particular na região central de Belo Horizonte. Até o momento, não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.



Segundo a polícia, as vítimas do acidente estavam retornando de uma festa. A perícia constatou que o velocímetro do veículo, avaliado em R$ 800 mil, ficou travado nos 250 km por hora. Além disso, a habilitação do motorista está vencida desde 2012. Já a documentação do veículo está em situação regular.



O caso foi direcionado a Delegacia de Crimes de Trânsito para investigação e o condutor será ouvido assim que receber alta médica.

Veja o momento do acidente flagrado por câmeras de segurança:

Câmeras registraram o momento de um acidente fatal envolvendo um modelo Porsche, avaliado em cerca de R$ 800 mil, na madrugada desta segunda-feira (11), na Avenida Barão Homem de Melo, bairro Estoril, em Belo Horizonte (MG). Um homem morreu e o outro ficou gravemente ferido pic.twitter.com/JuiCZGWMqs — @Jopelim (@PrJosiasPereir3) December 11, 2023