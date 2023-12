Anúncio oficial do governo sobre o aumento das tarifas do trem e metrô deve ocorrer ainda nesta quinta-feira, 14 - Reprodução/Facebook/MetroSP

Publicado 14/12/2023 09:55

Após diversas sinalizações, o governo de São Paulo vai aumentar o valor da tarifa do transporte dos trens e metrô em R$ 0,60 a partir do dia 1º de janeiro de 2024. A nova tarifa passará de R$ 4,40 para R$ 5 e deve ser oficialmente anunciada nesta quinta-feira, 14.

O governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), já tinha dado a entender a necessidade de um aumento ao pontuar, em diversas situações, que a tarifa estava congelada há muito tempo - desde 2020 - e que isso prejudicava a saúde financeira das companhias.

A primeira sinalização do governador sobre o tema foi durante anúncio da operação de uma nova tuneladora, equipamento popularmente conhecido como tatuzão, para expandir a linha 2-Verde do Metrô até a Penha, na zona leste de São Paulo, em 22 de novembro.



Na semana seguinte, no dia 29, o governador voltou a sugerir a possibilidade de um aumento. "A tarifa está congelada há muito tempo e a gente tem que começar a fazer conta. Ou eu repasso alguma coisa pra tarifa ou a gente permanece com ela congelada e eu aumento o subsídio. Quanto mais tempo a tarifa ficar congelada, mais subsídio a gente vai ter", disse Tarcísio.



O tema pode gerar atritos com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que pretende tentar se reeleger no ano que vem, e que era contra o aumento, por avaliar que o tema poderia prejudicar sua campanha.

Metrô assina contrato para melhoria de cobertura celular e oferta de Wi-Fi nas estações e trens

O Metrô de São Paulo assinou na quarta-feira, 13, contrato com o Consórcio Winity Arion para a concessão da infraestrutura de telecomunicações da Companhia, que vai melhorar a cobertura de sinal de telefonia celular, com as bandas 4g e 5g, nos trens e estações, além de oferecer internet Wi-Fi gratuita aos passageiros.



O contrato é de 30 anos e a concessionária tem até 36 meses para a implementação dos serviços de cobertura de telefonia e Wi-Fi. A concessão é para explorar a chamada Infovia-Metronet que passa pelos túneis e vias das linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha, que juntas atendem a cerca de 2,7 milhões de pessoas todos os dias.

*Com informações do Estadão Conteúdo