Ex-jogador esconde o rosto dentro de viatura da políciaFoto:Reprodução/Internet

Publicado 18/12/2023 14:39 | Atualizado 18/12/2023 17:18

São Paulo - A Polícia Militar de São Paulo encontrou o paradeiro do ex-jogador Marcelinho Carioca. Ele e a mulher com quem teria um caso amoroso foram localizados no município de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo e conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos. O casal teria sido vítima de um possível sequestro na noite deste domingo (17). O ex-atleta apareceu em um vídeo na tarde desta segunda-feira (18) dando explicações sobre o ocorrido em um cenário de aparente cativeiro. Três pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no caso.

O jogador alega que o responsável pelo sequestro é o marido de uma mulher com a qual ele se envolveu. A mulher, que aparece ao lado dele, confirma a história e diz também ter sido sequestrada.

''Bem, gente. Eu estava em um show em Itaquera, curtindo um samba. Eu saí com uma mulher casada, fui saber só depois. O marido dela me sequestrou, me levou, esse foi o B.O.'', disse.

''Confirmo tudo que ele está falando. Eu sou casada. Meu esposo sequestrou ele e colocou a gente em um cativeiro'', disse a mulher em seguida.

Marcelinho Carioca aparece em vídeo após ter sido sequestrado em São Paulo.



Crédito: Rede Social pic.twitter.com/rSYOny9Ubk — Jornal O Dia (@jornalodia) December 18, 2023

De acordo com a Secretaria de Segurança de São Paulo, os suspeitos foram presos na cidade de Itaquaquecetuba, na mesma região onde, mais cedo, foi encontrado o carro de Marcelinho Carioca.



A secretaria informou que um boletim de ocorrência foi registrado como desaparecimento de pessoa e localização de veículo. "O Sistema de Identificação Automatizada de Impressões Digitais foi acionado para apurar as circunstâncias e identificar os envolvidos", diz a nota do órgão.