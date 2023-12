Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil - Paulo Pinto/Agência Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do BrasilPaulo Pinto/Agência Brasil

Publicado 20/12/2023 12:14

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que, na última reunião ministerial do ano, que ocorre nesta quarta-feira, 20, não será possível a fala de todos os ministros Segundo o petista, haverá apresentações apenas dos ministros da Casa Civil, Rui Costa, da Fazenda, Fernando Haddad, das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta.

"A gente não vai poder fazer uma reunião como aquela outra em que falaram todos os 37 ministros que quando chega ao final, ninguém suporta mais ouvir ninguém", disse Lula. Segundo o presidente, contudo, haverá um espaço reservado para uma fala do ministro da Justiça, Flávio Dino, que teve o nome aprovado ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo Senado na semana passada.

O petista disse que, ao final do encontro, ele e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, retomarão a palavra. "Eu quero agradecer a vocês, de todo coração, a cada companheiro, a cada companheira; tem defeitos, que depois no final eu vou mostrar, algumas coisas que a gente tem que consertar", comentou.

Promulgação da reforma tributária

Lula disse, ainda, que a reunião no Palácio Planalto, deve acabar por volta das 15h. O horário de término coincide com a expectativa de o chefe do Executivo ir ao Congresso Nacional para a promulgação da reforma tributária nesta tarde.

Na segunda-feira, 18, o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), disse que Lula deve participar da cerimônia de promulgação da reforma tributária no Congresso Nacional. A expectativa no Palácio do Planalto é que o presidente deve comparecer.