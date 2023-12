Grupo desembarcou na manhã deste sábado (23) - Divulgação: Gov/BR

23/12/2023

Brasília - O terceiro grupo de brasileiros e seus parentes que estavam na Faixa da Gaza, no Oriente Médio, quando começou o conflito militar entre Israel e o grupo Hamas pousou em Brasília por volta das 6h53 deste sábado, 23. A aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira (FAB),com 30 passageiros, decolou da capital egípcia, Cairo, na sexta-feira , 22. O grupo é formado por 16 brasileiros e 14 familiares.

Com 14 crianças, 11 mulheres e cinco homens, o grupo chegou ao Cairo de ônibus. Dois homens que viajariam com eles decidiram não embarcar, por razões médicas.

Ao descer da aeronave em Brasília, Laila Shahin, 50 anos, expressou o alívio dela e dos demais repatriados:"O Brasil é o país que acompanhou a gente todo tempo tentando se proteger, tentando acolher. Deram de tudo que podiam. Graças a Deus. Só podemos agradecer. O escritório de Ramala acompanhou a gente em tudo".

Já Marwan Saud Abu Sada falou sobre o drama vivido pela população em meio à guerra. "A situação é muito difícil. Não há lugar seguro em Gaza. As crianças estão sempre com medo", afirmou, destacando a gratidão por chegar ao Brasil. "Eu me sinto muito bem no Brasil, agradecido. Todas as pessoas estão nos tratando bem. Muito obrigado ao Brasil e ao presidente Lula."



A major Christiane Loureiro, médica da FAB, detalhou a importância do acolhimento aos repatriados antes mesmo do embarque. "Nós tivemos a oportunidade de ficar no mesmo hotel dos repatriados e dar esse acolhimento tanto para as crianças quanto para os adultos. Isso foi muito importante porque conseguimos atender algumas demandas psicológicas, algumas demandas de saúde que conseguimos interferir antes do voo. Isso contribuiu para que tivéssemos menos intercorrências durante o trajeto", disse.

A aeronave decolou na última quinta-feira, 21, da Base Aérea do Galeão (BAGL), no Rio de Janeiro (RJ), às 8h20, com um carregamento com seis toneladas (purificadores e kits voltaicos), fornecidos pelo Governo Federal, por meio de uma iniciativa coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação, do Ministério das Relações Exteriores (MRE).

Desde o início do conflito no Oriente Médio, em 7 de outubro, este é o 12º voo de repatriação coordenado pelo governo brasileiro no âmbito da Operação Voltando em Paz. No total, já foram resgatadas 1.555 pessoas, entre brasileiros e parentes que estavam em Israel, Gaza e Cisjordânia, além de 53 animais de estimação.

A operação é a terceira de repatriação específica de pessoas que estavam em Gaza, um processo que, segundo o embaixador brasileiro na Palestina, Alessandro Candeas, exige uma complexa articulação já que a única fronteira para a saída de civis da zona de guerra é no sul do enclave, em Rafah, na divisa com o Egito.

Cada nova lista de repatriados precisa ser aprovada por autoridades de Israel, do Egito e da Palestina. Somadas as três operações, 141 brasileiros e parentes já foram retirados da Faixa de Gaza.

Segundo levantamento da representação brasileira em Ramala, ainda há 23 pessoas aguardando aprovação das autoridades para poderem cruzar a fronteira.