Avião presidencial decolou nesta quinta rumo a Roma para se somar aos esforços de trazer brasileiros da zona de conflito no Oriente Médio - Divulgação: Arquivo/Gov.br/FAB

Publicado 21/12/2023 08:09 | Atualizado 21/12/2023 10:04

O governo federal iniciou nesta quinta-feira, 21, uma nova fase da operação de retirada de brasileiros e parentes palestinos da Faixa de Gaza. Segundo a Embaixada do Brasil no Egito, o terceiro grupo cruzou a fronteira entre Gaza e o Egito nesta manhã.

Essa é a terceira leva de repatriados da Operação Voltando em Paz. Até o momento, não há informações sobre o número de pessoas.

A retirada acontece duas semanas após o Itamaraty tirar do território palestino a segunda leva de pessoas. Havia a expectativa de que 24 delas, cujos os nomes constavam na segunda leva do Itamaraty, mas que foram impedidas pelo governo de Israel de sair de Gaza, estivessem neste terceiro grupo.

Desde o início da guerra, Israel e Egito revistam e autorizam a saída de todos os nomes propostos pelas embaixadas de países com cidadãos na Faixa de Gaza, território governado pelo Hamas.



O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, havia pedido ao chanceler israelense, Eli Cohen, que o país revisse a negativa para a saída dessas 24 pessoas.

Assim como nas levas anteriores, o terceiro grupo deixará Gaza pelo Egito e deve embarcar para o Brasil com um avião da Força Aérea Brasileira (FAB), que foi enviado ao aeroporto internacional do Cairo.

Na aeronave KC-30 da FAB, que decolou da Base Aérea do Galeão (BAGL), no Rio de Janeiro (RJ), às 8h20, está um carregamento com seis toneladas (purificadores e kits voltaicos), fornecidos pelo Governo Federal, por meio de uma iniciativa coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação, do Ministério das Relações Exteriores (MRE).

Neste mesmo avião os cidadãos repatriados estarão voltando para o Brasil. A previsão de pouso da aeronave na Base Aérea de Brasília (BABR) é para o próximo sábado, 23, às 8h.