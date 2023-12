Toyota pediu 'sinceras desculpas' pelo ocorrido - AFP

Publicado 21/12/2023 10:00

Autoridades do Ministério dos Transportes japonês inspecionaram nesta quinta-feira a subsidiária da Toyota, Daihatsu, um dia depois de uma investigação descobrir testes inadequados envolvendo 64 modelos desta unidade e autoridades suspenderem as remessas de todos os veículos produzidos lá.



Algumas irregularidades nos testes de segurança no início deste ano levaram a uma investigação, que encontrou problemas generalizados e sistemáticos na Daihatsu Motor, com sede em Osaka.



Nesta quinta, funcionários do Ministério dos Transportes iniciaram uma investigação mais profunda nos escritórios da Daihatsu sobre o escândalo de segurança que pode ter persistido por décadas.



Até agora, não houve relatos de acidentes ou mortes devido à falsificação desses testes.



A Toyota pediu "sinceras desculpas" pelo ocorrido, e disse que a investigação da Daihatsu encontrou 174 novos casos de irregularidades em testes de segurança.



Daihatsu é a unidade da Toyota especializada em carros e caminhões pequenos populares no Japão.

* Fonte: Associated Press