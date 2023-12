Na ordem da foto: Caroline Proner, Chico Buarque, Janja e Lula - Reprodução/Instagram

Publicado 24/12/2023 12:23

Brasília - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou a advogada Caroline Proner, esposa do cantor e compositor Chico Buarque, para o cargo de integrante da Comissão de Ética Pública. A decisão foi assinada pelo chefe do Poder Executivo Federal na sexta-feira (22), e publicada no sábado (23) em edição extra do Diário Oficial da União. Proner exercerá um mandato de três anos.

Caroline é advogada, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e fundadora da ABJD (Associação Brasileira de Juristas pela Democracia). A advogada tem 49 anos e é casada com Chico Buarque desde 2021. Nas redes sociais, Proner disse que recebeu o convite com "muita alegria e honra".







A Comissão de Ética Pública (CEP) existe desde 1999 e é uma instância consultiva do presidente da República e dos ministros de Estado. O órgão é responsável, entre outras coisas, por verificar condutas éticas no setor público e de se manifestar em consultas sobre a existência de conflito de interesses.

De acordo com o portal da Presidência da República, a CEP é "composta por sete brasileiros que preenchem os requisitos de idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em administração pública, designados pelo Presidente da República, para mandatos de três anos, não coincidentes, permitida uma única recondução". Ainda segundo o portal, não há qualquer remuneração para os integrantes da Comissão e os trabalhos nela desenvolvidos são considerados prestação de relevante serviço público.