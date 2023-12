Ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida - Reprodução do Instagram

Ministro dos Direitos Humanos, Silvio AlmeidaReprodução do Instagram

Publicado 25/12/2023 11:06

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, pediu ao Ministério Público Federal em Pernambuco (MPF-PE) que investigue uma ofensa racista proferida contra ele no perfil do Ministério dos Direitos Humanos no Instagram.

De acordo com a denúncia, Almeida defendia um cessar-fogo no conflito entre Israel e Hamas em uma das postagens.

O agressor, por meio da aba de comentários, se referiu a Almeida como "macaco" e disse que o ministro "deveria estar no fogo cruzado".

O MPF-PE informou, em nota, que "a manifestação será distribuída aleatoriamente para um procurador da República, que dará início à apuração por meio de instauração de procedimento chamado "notícia de fato" ou solicitando mais informações ao demandante"