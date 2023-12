Polícia Civil abriu inquérito para apurar as mortes - Reprodução: redes sociais

Publicado 25/12/2023 14:21

Uma ceia de Natal terminou em tragédia, com quatro mortos a tiros, na noite deste domingo, 24, em Maringá, noroeste do Paraná. Entre as vítimas está o próprio atirador, que se matou após invadir a casa onde uma família estava reunida para a festa Conforme a Secretaria da Segurança, investigações preliminares apontam que o atirador é parente das vítimas e a motivação seria uma briga por herança.

Os crimes ocorreram em uma residência em um conjunto habitacional Hermann Moraes Barros, no Parque Palmeiras. Oito pessoas da mesma família estavam reunidas para a ceia de Natal quando o atirador chegou. O homem, de 56 anos, usava máscara, luvas e estava armado com pistola.

Ele trancou o portão com o cadeado, invadiu a residência e começou a atirar contra o grupo. Três pessoas foram atingidas e morreram na hora. Os demais familiares tentaram fugir e dois foram atingidos por disparos.

Em seguida, o homem usou a arma para tirar a própria vida. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os mortos são um cunhado e dois sobrinhos do atirador. Um adolescente, de 16 anos, e uma mulher foram atingidos, mas conseguiram fugir. Os feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para hospitais de Maringá. O estado de saúde deles não foi informado.

A Polícia Militar isolou a área para a perícia. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as mortes. O crime, em plena festa natalina, chocou os vizinhos. Inicialmente, os tiros foram confundidos com fogos de artifício. Em seguida, a grande mobilização policial atraiu dezenas de curiosos. Um trecho da rua chegou a ser interditado para o socorro aos feridos e o trabalho policial.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná informou que a polícia investiga os três homicídios. "De acordo com as informações preliminares, a motivação do crime foi uma briga em relação a um imóvel da família", disse a pasta.