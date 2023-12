Thiago Rodrigues era pré-candidato à prefeitura do Guarujá - Reprodução

Publicado 28/12/2023 10:41 | Atualizado 28/12/2023 11:38

São Paulo - Thiago Rodrigues (Rede), pré-candidato a prefeito do Guarujá, no litoral paulista, foi morto a tiros durante uma festa na cidade durante a noite desta quarta-feira (27). A vítima era empresário, como consta em sua descrição em uma rede social, e também atuava como repórter.

Thiago Rodrigues estava em uma confraternização e havia postado imagens dela em sua rede social. De acordo com a PM, militares foram acionados logo após o assassinato.

Quando chegaram ao local, o corpo de Thiago já possuía vários ferimentos causados pelos tiros. Estojos vazios de munição calibre 9mm e fragmentos de balas foram encontrados nos arredores.

O carro da vítima foi apreendido, junto de dois celulares. O caso foi registrado no Delegacia de Guarujá, e encaminhado ao 2º DP do município, que investiga a autoria do crime para prender os assassinos. Ainda não há informações a respeito da motivação para o crime.

A reportagem buscou contato com o partido Rede para apurar mais detalhes do crime, mas não obteve resposta.