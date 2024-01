Socorristas tentam reanimar jovens - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Socorristas tentam reanimar jovensFoto: Reprodução/Redes Sociais

Publicado 02/01/2024 13:13 | Atualizado 02/01/2024 13:48

Cerca de 15 pessoas, entre profissionais do Samu e do corpo de Bombeiros, além de visitantes que estavam de passagem pela rodoviária, atuaram no salvamento das vítimas. Os registros mostram as manobras de massagem cardíaca ainda no meio da rua.



fotogaleria

Morte enquanto esperavam chegada de amiga

O delegado Bruno Effori afirmou ao Estadão que o grupo era composto por amigos e familiares de Paracatu, município no interior de Minas. Eles haviam passado o réveillon em Balneário Camboriú e estavam voltando para São José, município onde estavam hospedados.

Após a festa da virada, um carro seguiu com parte da família para a cidade vizinha e outro, com as quatro vítimas, foi para a rodoviária de Balneário Camboriú, por volta de 3h, para buscar uma quinta pessoa que havia chegado de ônibus de Minas.

Assim que estacionaram no local, porém, os quatro passageiros começaram a passar mal dentro do carro. As vítimas ainda preferiram aguardar mesmo após a chegada da pessoa que haviam ido buscar, mas não resistiram. O Corpo de Bombeiros afirmou que as mortes foram decretadas no próprio local.

Suspeita de alteração no veículo

Uma das hipóteses da Polícia Civil é de que as mortes teriam ocorrido por intoxicação decorrente de uma falha mecânica do veículo. Após a ocorrência, familiares das vítimas relataram que a BMW havia passado por uma adulteração recente no escapamento, informação que é apurada pela polícia.

"Há necessidade de exames complementares, mas a perícia apontou uma perfuração no escape entre o motor e o painel do automóvel, e que teria vazado monóxido de carbono para dentro do veículo, que teria causado asfixia e parada cardiorrespiratória nos ocupantes", disse ao site g1 o delegado Bruno Effori.

*Com informações do Estadão Conteúdo