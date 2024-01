Estrago deixado por explosão em condomínio de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira, 4 - Reprodução

Publicado 04/01/2024 11:37 | Atualizado 04/01/2024 12:14

Uma explosão em um condomínio em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, deixou pelo menos oito pessoas feridas no início da madrugada desta quinta-feira, 4. Entre os atingidos estão dois bombeiros que estavam no local atendendo a uma ocorrência de vazamento de gás.

De acordo com a capitã Rafaela Amim, do Corpo de Bombeiros Militar, à Rádio Gaúcha, um dos bombeiros precisou ser levado a sala vermelha do HPS por causa de queimaduras no rosto. Outras duas pessoas, moradoras do condomínio, foram internadas em estado grave na UTI do Hospital Cristo Redentor com queimaduras por todo corpo.



O caso aconteceu em um bloco de apartamentos no bairro Rubem Berta, na zona norte da capital gaúcha, e a explosão pôde ser ouvida na região por volta de 0h30min. O condomínio fica na Rua Inocêncio de Oliveira Alves, e os moradores tiveram de deixar o local. A área permanecia isolada na manhã desta quinta.



Com a explosão, parte da parede externa de um dos apartamentos desabou. Há risco de impacto na estrutura do prédio. A Defesa Civil de Porto Alegre realiza vistoria para avaliar a situação do imóvel.



"Como o GLP [gás liquefeito de petróleo] tem um alto grau de explosividade, houve um colapso na estrutura. Como a explosão foi no terceiro andar, rompeu a estrutura do quarto e do segundo andar também. Então, por questão de precaução e prevenção, nós estamos com todos os moradores para fora dos prédios, dos apartamentos, aguardando o laudo para verificação das estruturas do prédio", explicou a capitã Rafaela Amim, do Corpo de Bombeiros Militar, em entrevista à Rádio Gaúcha.



No total, o condomínio conta com 22 blocos e cerca de 400 apartamentos, pouco mais da metade deles ocupados.

*Com informações do Estadão Conteúdo