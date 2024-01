Caso foi registrado na Delegacia Seccional de Taubaté - Divulgação

Publicado 04/01/2024 09:42

De acordo com a pasta, o corpo, do sexo masculino, estava em estado avançado de decomposição e, por isso, ainda não foi identificado. A perícia foi acionada e foram requisitados exames para identificação da vítima.

Em nota, a SSP informou que ''não há nenhum indício de que este episódio tenha qualquer relação com o desaparecimento do helicóptero''. O caso foi registrado como morte suspeita (encontro de cadáver) na Delegacia Seccional de Taubaté.

Buscas



A procura pelo helicóptero desaparecido, no último domingo, em trajeto entre São Paulo e o litoral paulista, chega a seu quarto dia. A Força Aérea Brasileira comanda as buscas. Para auxiliar a missão, foi acionado o Segundo Esquadrão do Décimo Grupo de Aviação (2º/10º GAV) – Esquadrão Pelicano, responsável por ações de busca e salvamento de aeronaves e embarcações desaparecidas. Para isso estão a bordo da aeronave 15 tripulantes especializados.

De acordo com a FAB, o SC-105 Amazonas, avião utilizado nas buscas, é equipado com um radar capaz de realizar buscas sobre terra ou mar, com alcance de até 360 quilômetros. Um sistema de comunicação via satélite também permite o contato com outras aeronaves ou centros de coordenação de salvamento (Salvaero), mesmo em voos a baixa altura.

As buscas da FAB também são auxiliadas pela Polícia Militar de São Paulo. Isso porque a corporação utiliza seu helicóptero Águia 24 nas operações de busca.