Atual presidente do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva lamentou a morte de Mario Jorge Lobo Zagallo neste sábado , 6. O chefe de Estado lembrou da carreira vitoriosa do ex-jogador e treinador da Seleção Brasileira, único tetracampeão mundial no futebol, e afirmou que o Velho Lobo era "um exemplo de brasileiro".

Veja a nota na íntegra:

"Mário Jorge Lobo Zagallo foi um dos maiores jogadores e técnicos de futebol de todos os tempos, um grande vencedor e símbolo de amor pela seleção brasileira e pelo Brasil.

Maior vencedor individual da história da Copa do Mundo, sendo campeão duas vezes como jogador, campeão e vice campeão como treinador e campeão como coordenador da seleção em 1994. O único a participar de quatro conquistas mundiais, dirigiu o maior time de futebol da história, a seleção brasileira de 1970.

Corajoso, dedicado, apaixonado e supersticioso, Zagallo era exemplo de brasileiro que não desistia nunca. É essa lição e espírito de carinho, amor, dedicação e superação que ele deixa para todo o nosso país e para o futebol mundial.

Nesse momento de despedida, minha solidariedade aos familiares de Zagallo, seus filhos e netos, aos amigos e aos milhões de admiradores."

Outras autoridades do governo também expressaram seus sentimentos e

Ministro dos Esportes, André Fufuca agradeceu as contribuições de Zagallo ao "ajudar a transformar o Brasil no país do futebol".

Responsável pela pasta de Comunicação, Paulo Pimenta chamou o Velho Lobo de um "dos maiores do esporte" e prestou solidariedade a família. Ministro da Justiça e membro do STF, Flavio Dino, que é botafoguense fanático, lembrou da passagem de Zagallo pelo Glorioso e das conquistas na Seleção Brasileira.

Responsável pela pasta de Comunicação, Paulo Pimenta chamou o Velho Lobo de um "dos maiores do esporte" e prestou solidariedade a família.

Homenagens ao Zagallo, brasileiro multicampeão, que brilhou no Botafogo e na Seleção.

Ministro da Justiça e membro do STF, Flavio Dino, que é botafoguense fanático, lembrou da passagem de Zagallo pelo Glorioso e das conquistas na Seleção Brasileira.



4 Copas do Mundo não é para qualquer um! Que perda para o futebol e para os brasileiros. O Rio tem muito orgulho de ter sido sua casa. Descanse em paz velho lobo Zagallo.

Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes afirmou que a morte de Zagallo é uma "perda para o futebol e para os brasileiros" e que a cidade " tem muito orgulho de ter sido sua casa". Ele também compartilhou uma publicação, do perfil oficial da prefeitura, que lembrou a passagem do Velho Lobo pelos quatro grandes cariocas mais América e Bangu.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, relembrou a ligação de Zagallo com Flamengo e Botafogo, ao prestar sua homenagem. "Nos despedimos de uma lenda do futebol. Zagallo escreveu seu nome na história como o único tetracampeão do mundo, conquistado com a Seleção Brasileira. E também esteve em campo, ao lado de Pelé e Garrincha, na vitória do nosso primeiro mundial. Ídolo de dois times cariocas, Flamengo e Botafogo, e maior vencedor de Copas do Mundo, o Velho Lobo nos deixa um legado marcante que passará por todas as gerações. Meus sentimentos aos familiares, amigos e admiradores do Zagallo. Descanse em paz, gigante!", escreveu.

