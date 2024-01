Casal espera o elevador com o corpo de Bruna Letycia dentro de uma mala - Reprodução

Publicado 06/01/2024 12:24 | Atualizado 06/01/2024 14:40

Um casal foi filmado pelos câmeras de um prédio enquanto carregava o corpo de uma mulher em no bairro Previdenciários, em Juiz de Fora, Minas Gerais, na última terça-feira, 2. Nas gravações é possível um homem, de 31 anos, segurando uma mala com os restos mortais de Brunna Letycia Vicente Alves de Souza Leonel, de 24 anos, enquanto a parceira, de 30 anos, chama um elevador.

De acordo com as investigações da Polícia Civil de Minas Gerais, através da 1ª Delegacia de Polícia Civil e Delegacia Especializada de Investigação de Homicídios, a dupla levou o corpo da vítima para uma mata no bairro Milho Branco, Zona Norte da cidade, e o carborizou. A família de Bruna Letycia registrou o desaparecimento na quarta-feira, 3, e ela foi encontrada morta na dia seguinte. Os suspeitos foram presos e assumiram a autoria do crime.

Ainda segundo a apuração policial, as gravações permitiram que os agentes identificassem a vítima chegando ao apartamento do casal suspeito, por volta de meia-noite, onde inclusive foi feito o registro de entrada dela no livro de visitantes. Bruna teria tido um caso com a suspeita no ano passado e, por isso, foi convidada para o apartamento, mas houve um desentendimento motivado por ciúmes durante a confraternização.

A vítima então teria tentando ligar para amigos, mas foi impedida pelo rapaz ao ter o celular tomado. Em seguida, ela foi esganada até a morte. Horas depois do crime, as câmeras de segurança registraram a dupla saindo do apartamento com um embrulho grande e entrando em um carro de aplicativo.

"Como não fechou, o suspeito relatou ainda que foi necessário envolver a mala em um cobertor, para que parte do corpo não aparecesse", conta o delegado Samuel Neri.

Durante o interrogatório, o casal contou que foi até um imóvel da família para buscar fósforos e álcool. Em seguida, levaram a mala com o corpo da jovem até uma mata próxima e atearam fogo. Eles apontaram o local onde deixaram Brunna Letycia, semicarbonizada e com os pertences. Os restos mortais foram localizados e recuperados por uma equipe da PCMG. "Segundo os suspeitos, a mala foi empurrada na ribanceira ainda pegando fogo", informou Neri.

O casal vai responder por homicídio, qualificado por motivo fútil, pela asfixia e pelo feminicídio. A prisão dos investigados foi convertida em preventiva conforme representação da PCMG ao Judiciário.