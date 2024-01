Momento da explosão foi registrado por civis - Reprodução

Publicado 09/01/2024 10:16 | Atualizado 09/01/2024 10:28

São Paulo - Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão em Embu das Artes, na Grande São Paulo, na noite desta segunda-feira (8). Até o início da madrugada de terça-feira (9), não havia registro de vítimas no local.



Um vídeo gravado por civis e publicado pelo Corpo de Bombeiro mostra o momento em que uma explosão acontece em meio ao fogo e à fumaça densa que escapa do galpão. A explosão provocou desespero nas pessoas que acompanhavam a cena, conforme mostram as imagens.

19H40 Incêndio em galpão (antiga Aba Motors/material é uma espécie de resina muito inflamável) na Av Hélio Ossamu Daikuara, 100, Oliveiras/Embu das Artes; sem vítimas até o momento, 17 viaturas no atendimento e 40 bombeiros, aguardo informações do local.#193R pic.twitter.com/O858ArDfrz — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) January 9, 2024

Informações preliminares apontam que o local do incêndio é o mesmo onde funcionava a antiga empresa Aba Motors, na Avenida Hélio Ossamu Daikuara, número 100. De acordo com a Defesa Civil do Estado, o espaço onde foi registrada a explosão é uma fábrica de tintas.



Os bombeiros foram acionados por volta das 19h40, e até o início da madrugada desta terça, não havia informações de apagamento completo das chamas. Segundo a corporação, 17 viaturas chegaram a ser utilizadas para combater o incêndio e 40 bombeiros foram deslocados para atender a ocorrência.