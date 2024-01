Agente da Abordagem Social, de Balneário Camboriú, denuncia chegada de moradores de rua, com passagens, vindos de Curitiba - Foto: Reprodução/Internet

Publicado 09/01/2024 17:59

A Prefeitura de Curitiba, capital do Paraná, está exigindo que a Prefeitura de Balneário Camboriú (SC) se retrate por acusá-la de enviar pessoas em situação de rua, de ônibus, para a cidade catarinense. Em nota enviada ao Estadão, a Prefeitura de Curitiba diz que tomará todas as medidas cabíveis para exigir uma retratação do município catarinense por divulgar "informações infundadas em vídeo" (leia íntegra abaixo).



A acusação foi feita em um vídeo, gravado por integrante da Abordagem Social, serviço de assistência oferecido pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social de Balneário Camboriú, e publicado no sábado, 6, no perfil oficial da equipe no Instagram. A Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social, Christina Barichello, também divulgou o vídeo.





Segundo o vídeo, a equipe recebeu uma denúncia na sexta-feira, 5, de que havia pessoas em situação de rua em um ônibus rumo à Balneário Camboriú. A equipe, então, teria ido até a rodoviária do município e atestado a situação, a qual qualificou de "absurda".



"Toda a equipe do resgate conversou com os moradores, eles ganharam passagem do município de Curitiba para virem a Balneário Camboriú", afirma um membro da equipe no vídeo. "A gente tá de olho e a gente vai tomar as medidas cabíveis", finaliza o homem.



Já a Prefeitura de Balneário Camboriú nega "veementemente" que tenha acusado a prefeitura da capital do estado vizinho de enviar as pessoas em vulnerabilidade social, mesmo que a equipe que divulgou o vídeo com a acusação faça parte de uma secretaria da Prefeitura e o vídeo em questão tenha sido publicado na rede social dessa equipe. A Prefeitura afirmou que está investigando o caso.



A Fundação de Ação Social (FAS) de Curitiba, órgão que presta o mesmo tipo de serviço na capital paranaense, disse que não emitiu nenhuma passagem com destino a Balneário Camboriú para o mês de janeiro.



Procurada pelo Estadão, a Abordagem Social não se pronunciou.



O que diz a Prefeitura de Curitiba



"A Fundação de Ação Social (FAS) não emitiu nenhuma passagem com destino a Balneário Camboriú para o mês de janeiro. O órgão vai tomar todas as medidas cabíveis para exigir uma retratação do município catarinense que divulgou informações infundadas em vídeo. A entidade esclarece que apenas atende pessoas com concessão de passagens que desejam retornar para suas cidades de origem no Brasil ou que comprovem vínculos na cidade em que deseja viajar. A concessão é feita somente para pessoas ou famílias em situação de vulnerabilidade, após atendimento e análise técnica, além do contato com familiares na cidade de origem. Ressaltamos que a Fundação de Ação Social de Curitiba respeita as diretrizes e política nacional de atendimento às pessoas em situação de rua."