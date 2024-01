Darko Geisler era procurado pela Interpol - Reprodução

São Paulo - O estrangeiro que foi morto na frente do filho em Santos, no litoral paulista, na última sexta-feira (5), é, na verdade, um 'matador de aluguel' procurado pela Interpol.

Inicialmente, a polícia acreditava que se tratava do esloveno Dejan Kovac, mas, posteriormente, foi descoberto que se tratava de Darko Geisler, um sérvio que era procurado pela Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol).

Darko Geisler era investigado por ser um matador de aluguel em seu país. Seu último crime havia sido em 2017 e ele acabou ficando gravemente ferido, sendo dado como morto.

Em seguida, o sérvio conseguiu fugir para a Bósnia e depois para o Brasil, onde fixou residência. Ele utilizava um passaporte esloveno com o nome de Dejan Kovac. No entanto, em contato com o consulado da Eslovênia, ficou confirmado que este era um documento que havia sido perdido pelo portador original.

Relatos de vizinhos apontam que o homem era tranquilo e discreto. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de Santos. As informações são da TV Tribuna.

O caso

Darko Geisler estava voltando para sua casa na rua São José, no bairro Embaré, em Santos, junto de seu filho e sua esposa. Nesse momento, o estrangeiro foi surpreendido por um homem que disparou contra ele e fugiu. O assassinato aconteceu na última sexta-feira (5).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para resgatar a vítima ainda com vida. No entanto, Darko sofreu uma parada cardiorrespiratória a caminho da Santa Casa de Santos e não resistiu.